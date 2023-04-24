Antalyaspor Sivasspor karşısında

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Son maçta İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, kazanarak alt sıralarla puan farkını açmayı hedefliyor. Evindeki son 4 lig maçından galibiyetle ayrılan 34 puanlı Antalyaspor, rakibiyle oynadığı son 2 lig maçını da gol yemeden kazandı.

Taraftarı önünde Trabzonspor engelini 4-1 ile geçen Demir Grup Sivasspor ise zorlu deplasmanından da 3 puanla dönmeyi planlıyor. 34 puanlı yiğidolar, hükmen kazandığı Atakaş Hatayspor maçı dışındaki son 3 dış saha mücadelesinde yenildi.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fraport TAV Antalyaspor 2-0 kazandı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...