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Spor
TRT HABER / AA 24.04.2023 19:55

Antalyaspor Sivasspor karşısında

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor.

Antalyaspor Sivasspor karşısında

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Son maçta İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, kazanarak alt sıralarla puan farkını açmayı hedefliyor. Evindeki son 4 lig maçından galibiyetle ayrılan 34 puanlı Antalyaspor, rakibiyle oynadığı son 2 lig maçını da gol yemeden kazandı.

Taraftarı önünde Trabzonspor engelini 4-1 ile geçen Demir Grup Sivasspor ise zorlu deplasmanından da 3 puanla dönmeyi planlıyor. 34 puanlı yiğidolar, hükmen kazandığı Atakaş Hatayspor maçı dışındaki son 3 dış saha mücadelesinde yenildi.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fraport TAV Antalyaspor 2-0 kazandı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Antalyaspor Sivasspor karşısında

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