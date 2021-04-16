Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 17:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Antalyaspor Rizespor'u konuk edecek
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.
Ligde son olarak Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 1-0 yenen Akdeniz ekibi, 42 puanla 11'inci sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor ise 36 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.
Son maçında sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan yeşil-mavililer, 36 puanla averajla 14. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi yeşil-mavililer 2-1 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Antalyaspor Çaykur Rizespor Süper Lig
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