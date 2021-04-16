Antalyaspor Rizespor'u ağırlıyor
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetiyor.
Ligde son olarak Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 1-0 yenen Akdeniz ekibi, 42 puanla 11'inci sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor ise 36 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.
Son maçında sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan yeşil-mavililer, 36 puanla averajla 14. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi yeşil-mavililer 2-1 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 3. dakikada konuk ekip öne geçti. ceza sahasında topla buluşan Sabo'nun şutunda defanstan seken top İsmail Köybaşı'nın önünde kaldı. Ceza sahası dışındaki İsmail Köybaşı'nın bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 0-1
GOL - 6. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Paslaşmaların ardından ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Boldrin'in sert şutunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti. 0-2
15. dakikada Serdar Gürler'in pasında ceza sahasında topla buluşan Podolski'nin sert şutunda top kaleci Tarık Çetin'de kaldı.
32. dakika Antalyaspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Eren Albayrak'ın ortasına yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.