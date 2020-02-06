Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor, devre arasına 0-0 eşitlikle girdi.

Antalyaspor, kupada son 16 turunda Göztepe'yi evinde 4-3 mağlup ettiği maçın rövanşında 2-2 berabere kalarak çeyrek finale yükselmişti.

Demir Grup Sivasspor ise ilk maçta BtcTurk Yeni Malatyaspor'u evinde 4-0 yendi. Çalımbay'ın öğrencileri Malatya'da oynanan rövanş maçından 2-1 mağlup ayrılsa da çeyrek final biletini alan takım olmuştu.

Mücadelenin rövanşı Sivas'ta 13 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada ceza sahasına giren Hakan Özmert'in şutunda, top Demir Grup Sivasspor savunmasından sekerek kornere gitti.

19. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikada Yatabare'nin ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yasin Öztekin, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Ferhat Kaplan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

KIRMIZI KART 41. dakikada Demir Grup Sivasspor 10 kişi kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Isaac Cofie'nin Eren Albayrak'a sert müdahalesini şiddetli faul olarak değerlendirip, bu oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Stat: Antalya

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Erdinç Sezertam

Antalyaspor: Ferhat, Salih, Charles, Ersan, Eren, Harun, Hakan, Ufuk, Ndinga, Doğukan, Gustavo Blanco

Demir Grup Sivasspor: Ali, Papp, Camara, Caner, Ziya, Cofie, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Yasin, Yatabare

Kırmızı kart: Dk. 41 Cofie (Demir Grup Sivasspor)