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Antalyaspor kupada Sivasspor'u ağırlayacak
[Grafik: TRT HABER]
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, kupada çeyrek final ilk maçında Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'a konuk oluyor.
Antalya Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Antalyaspor, kupada son 16 turunda Göztepe'yi evinde 4-3 mağlup ettiği maçın rövanşında 2-2 berabere kalarak çeyrek finale yükselmişti.
Demir Grup Sivasspor ise ilk maçta BtcTurk Yeni Malatyaspor'u evinde 4-0 yendi. Çalımbay'ın öğrencileri Malatya'da oynanan rövanş maçından 2-1 mağlup ayrılsa da çeyrek final biletini alan takım olmuştu.
Mücadelenin rövanşı Sivas'ta 13 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
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