Antalyaspor kupada Manisa FK'nın karşısında
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda, Spor Toto Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlıyor.
Fraport TAV Antalyaspor ile Manisa Futbol Kulübü, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.
Mücadele tek eleme usulüne göre yapılıyor. Karşılaşmada 90 dakikayı galip tamamlayan ekip kupada yoluna devam edecek.
Maçın normal dakikasında eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma devresine geçilecek. Uzatmada da beraberliğin sürmesi halinde kazanan taraf seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.
Kupaya serüvenine 4. turda katılan Antalyaspor Pendikspor'u yenerek 5. tura çıktı. Manisa FK ise Eynesil Belediyespor, 23 Elazığ'yı eleyerek adını 5. tura yazdırdı.
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ali Saygın Ögel, Candaş Elbil.
Fraport TAV Antalyaspor: Uysal, Floranus, Cemali Sertel, Kudryashov, Soner Aydoğdu (Dk. 46 Ufuk Akyol), Fredy (Dk. 46 Adriano), Hakan Özmert (Dk. 61 Fernando), Wright, Gökdeniz Bayrakdar, Larsson (Dk. 46 Ghacha), Gerxhaliu.
Manisa Futbol Kulübü: Samet Karabatak, Mert Kuyucu, Ayberk Karapo, Oktay Gürdal, Domgjoni, Kadir Kaan Yurdakul, Selim Ilgaz, Anıl Koç (Dk. 55 Çağrı Giritlioğlu), Stark, Fırat Sarı, Mehmet Uysal.
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