Spor
Antalyaspor kupada Göztepe'yi ağırlıyor16 Ocak 2020 Perşembe 19:00 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 19:03
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Göztepe’yi ağırlıyor.
[Fotoğraf: İHA]
Mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL: 1. dakikada Halil Akbunar’ın sağdan ortasında ceza sahası içinde defansın uzaklaştıramadığı topla buluşan Andre Castro meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
GOL: 10. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Harun Alpsoy’un şutu kalecinin sağından filelere gitti. 1-1
GOL: 18. dakikada atılan uzun pasta topla birlikte ceza sahasına giren Yekta Kurtuluş’un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
GOL: 44. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Cengiz Demir topu göğsüyle kaleciye vermek istedi. Araya giren Deniz Kadah, topu filelere yolladı. 2-2
Kaynak: İHA
Etiketler: Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Göztepe