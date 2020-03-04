Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan yarı final ilk maçında futbolseverler, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşıyor.

Antalya derbisinde 11. randevuya hazırlanan, kupa ve lig maçlarında birbirine karşı 4'er galibiyeti bulunan Akdeniz temsilcileri, iki maçta ise yenişemedi.

Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci karşılaşması 22 Nisan Çarşamba günü Alanya'da oynanacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

İLK TEHLİKE ALANYASPOR'DAN 9. dakikada savunma arkasına sarkan Cisse'nin sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Ferhat kornere çeldi.

23. dakikada Efecan Karaca'nın pasında topla buluşan Salih Uçan'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.

26. dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın noktada kazanılan serbest vuruşu Fredy kullandı. Fredy'in ceza sahasına gönderdiği ve Aytemiz Alanyaspor savunmasından dönen meşin yuvarlağı ceza sahası dışında önünde bulan Ufuk Akyol'un şutunda top üstten dışarıya gitti.

33. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

44. dakikada ceza sahasına giren Cisse'nin sağ çaprazdan şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Stat: Antalya

Hakem: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

Fraport TAV Antalyaspor Antalyaspor: Ferhat, Salih, Celustka, Ersan, Eren , Ufu, Ndinga, Mukaiur, Fredy, Sinan, Jahovic

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur, Caulker, Tzavellas, N'sakala, Ceyhun, Siopis (Dk. 18 Bakasetas), Efecan, Salih , Fernandes, Cisse

Sarı kart: Dk. 25 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 39 Paul Mukairu, Dk. 51 Eren (Fraport TAV Antalyaspor Antalyaspor)