Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Antalyaspor Konyaspor'u konuk edecek
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında bugün Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek.
Ligde geçen haftayı bay geçen, oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 yenilgi alan Antalyaspor, 3 puan hasretine Konyaspor karşısında son vermek istiyor.
Arabam.com Konyaspor ise sezonun flaş takımları arasında yer alıyor. İlhan Palut'un takımı, 8 haftada 1 kez kaybetti ve 17 puan topladı. Yeşil beyazlılar, bu maçların 7'sinde kalesini gole kapattı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Antalyaspor Konyaspor Süper Lig
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