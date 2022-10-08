Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligde geçen haftayı bay geçen, oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 yenilgi alan Antalyaspor, 3 puan hasretine Konyaspor karşısında son vermek istiyor.

Arabam.com Konyaspor ise sezonun flaş takımları arasında yer alıyor. İlhan Palut'un takımı, 8 haftada 1 kez kaybetti ve 17 puan topladı. Yeşil beyazlılar, bu maçların 7'sinde kalesini gole kapattı.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...