Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 17.00'de başlayan müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetiyor.

Ligde geçen haftayı bay geçen, oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 yenilgi alan Antalyaspor, 3 puan hasretine Konyaspor karşısında son vermek istiyor.

Arabam.com Konyaspor ise sezonun flaş takımları arasında yer alıyor. İlhan Palut'un takımı, 8 haftada 1 kez kaybetti ve 17 puan topladı. Yeşil beyazlılar, bu maçların 7'sinde kalesini gole kapattı.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

31. dakikada Ömer Toprak'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada Luiz Adriano'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Wright'in sol çaprazdan şutunda top üstten dışarıya gitti.

39. Soner Dikmen'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı kontrol etti.

42. dakikada Soner Dikmen'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Alperen Uysal soluna uzanarak topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Mert Güzenge, Kerem Ersoy, Murat Tuğberk Curbay

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Luyindama, Ömer Toprak, Güray Vural, Fernando, Ufuk Akyol, Ndao (Dk. 9 Ghacha), Luiz Adriano, Sinan Gümüş, Wright

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Paz, Muric, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Bytyqi, Muhammet Demir

Sarı kart: Dk. 30 Calvo (Arabam.com Konyaspor)