Antalyaspor Kayserispor'u ağırlıyor

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor.
Antalyaspor'da, geçen haftaki EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Polonyalı orta saha oyuncusu Jakup Kaluzinski'nin dışında eksik bulunmuyor.
Ligde ilk üç maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Akdeniz ekibi, 2 puanla haftaya 16. sırada girdi.
Kayseri temsilcisi ise 5 puanla 7. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Ufuk, Saric, Larsson, Van de Streek, Holtmann, Buksa
Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Arif, Attamah, Carole, Ackah, Ramazan, Ali Karimi, Kemen, Gökhan Sazdağı, Mame Thiam
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Yasin Kol, A. Bora Özkara, Anıl Usta.