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Spor
TRT SPOR/AA 02.09.2023 21:40

Antalyaspor Kayserispor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Bitexen Antalyaspor, Mondihome Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Antalyaspor Kayserispor'u ağırlıyor

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor.

Antalyaspor'da, geçen haftaki EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Polonyalı orta saha oyuncusu Jakup Kaluzinski'nin dışında eksik bulunmuyor.

Ligde ilk üç maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Akdeniz ekibi, 2 puanla haftaya 16. sırada girdi.

Kayseri temsilcisi ise 5 puanla 7. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Ufuk, Saric, Larsson, Van de Streek, Holtmann, Buksa

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Arif, Attamah, Carole, Ackah, Ramazan, Ali Karimi, Kemen, Gökhan Sazdağı, Mame Thiam 

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Yasin Kol, A. Bora Özkara, Anıl Usta.
 

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