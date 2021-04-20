Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor Hatay deplasmanında
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 36. haftasında bugün sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.
Hatay temsilcisi, oynadığı 33 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 50 puanla haftaya 7. sırada giren Hatayspor, Antalyaspor'u yenerek ligde daha üst sıralara çıkmayı hedefliyor.
Ligde son olarak Çaykur Rizespor'a iç sahada 3-2 yenilen Antalyaspor, 42 puanla 11'inci sırada bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da gerçekleştirilen müsabakayı Hatayspor 6-0 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Hatayspor Antalyaspor Süper Lig
Son Haberler
- 16:27
- 16:14
- 16:07
- 16:19
- 16:12
Sıradaki Haber
Fatih Karagümrük Göztepe'yi ağırlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz