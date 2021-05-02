Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Antalyaspor Göztepe'yi konuk ediyor
Süper Lig'in 39. haftasında Frapot TAV Antalyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor.
Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
Galip gelemediği son 4 karşılaşmada sadece 1 puan alabilen Fraport TAV Antalyaspor 43 puanla 11. durumda bulunuyor.
Ligde 1 yenilgi aldığı son 6 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplayan Göztepe, haftaya 48 puanla 10. sırada girdi.
Ligin ilk yarısındaki maçı Antalyaspor 1-0 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Antalyaspor Göztepe Süper Lig
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