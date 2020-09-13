Antalyaspor Gençlerbirliği'ni konuk ediyor
Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
15. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in sert şutunda, top kalecide kaldı.
25. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında kale önünde oluşan karambol sırasında topu önünde bulan Soner Dikmen'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin son anda kurtardı.
41. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahasına giren Fredy, meşin yuvarlağı kale önünde uygun pozisyondaki Bünyamin Balcı'ya bıraktı. Bünyamin'in dokunduğu top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Stat: Antalya
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Metin, Osman Gökhan Bilir
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Nazım Sangare, Hakan Özmert, Fredy, Bünyamin Balcı, Amilton, Doğukan Sinik, Jahovic
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan, Diego, Toure, Johansson, Soner Dikmen, Berat Ayberk Özdemir, Sio, Candeias, Stancu, Ayite
Gol: Dk. 41 Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 39 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)
- 21:35
- 21:10
- 21:09
- 21:06
- 20:19