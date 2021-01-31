Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 14:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Antalyaspor Gençlerbirliği deplasmanında
Süper Lig'in 22. haftasında başkent ekibi Gençlerbirliği, bugün Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede Bahattin Şimşek görev yapacak.
Mustafa Kaplan yönetiminde ligin ilk yarısını 19 puanla 18. sırada tamamlayan Gençlerbirliği, 4 haftadır rakiplerine kaybediyor.
Antalyaspor ise ilk devreyi 26 puanla 10. sırada bitirdi. Kırmızı-beyazlılar, 2021 yılında henüz maç kaybetmedi.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Antalyaspor Gençlerbirliği Süper Lig
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