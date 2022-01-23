Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 15:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Antalyaspor Gaziantep FK'yı konuk ediyor
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor.
Antalya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Yasin Kol yönetiyor.
Fraport-TAV Antalyaspor, ligde 6 maçtır kazanamıyor. 23 puanla küme düşme hattında bulunan Antalya temsilcisi, evindeki bu karşılaşmayla birlikte yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor..
Gaziantep Futbol Kulübü ise 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından Beşiktaş'a kaybetti. 31 puanla orta sıralarda yer alan Gaziantep ekibi, zorlu deplasmandan kayıpsız dönme peşinde.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Antalyaspor Gaziantep FK Süper Lig
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