Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde rahat bir sezon geçiren Akdeniz temsilcisi ise 35 müsabaka sonunda 42 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.

Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, 34 müsabakada 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, haftaya 66 puanla lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Karşılaşmayı TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...