Antalyaspor Galatasaray karşısında

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
Ligde üst üste iki maçını kazanan Antalyaspor, bu sezon iç sahada oynadığı 3 mücadeleden 1 galibiyet, 2 beraberlikle ayrıldı.
Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Antalyaspor, 9 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.
Galatasaray, ligde çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 19 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...