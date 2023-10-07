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Spor
TRT HABER / AA 07.10.2023 19:00

Antalyaspor Galatasaray karşısında

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

Antalyaspor Galatasaray karşısında

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Ligde üst üste iki maçını kazanan Antalyaspor, bu sezon iç sahada oynadığı 3 mücadeleden 1 galibiyet, 2 beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Antalyaspor, 9 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

Galatasaray, ligde çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 19 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Antalyaspor Galatasaray karşısında

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