Corendon Airlines Park'da saat 17.00'de başlayan maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Mücadelenin ilk yarısı nefes kesti. Gol düellosunu, 19 dakikada 2-0 öne geçen Fatih Karagümrük başlattı. İlk yarının son 10 dakikasında attığı gollerle Antalyaspor sürdürerek soyunma odasına 3-2 galibiyetle girdi.

Fatih Karagümrük'ün gollerini 4. dakikada Colley ile 19. dakikada Diagne kaydetti.

Antalyaspor'un gollerini ise 35. dakikada Haji Wright, 41. dakikada Güray Vural ile 45+2. dakikada Veysel Sarı filelerle buluşturdu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ligde oynadığı son iki maçı da kazanan Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon iç sahada iyi bir performans sergileyemedi. Nuri Şahin'in ekibi, Antalya'da oynadığı 6 karşılaşmanın 3'ünden mağlup ayrıldı.

13 puanı bulunan Fraport TAV Antalyaspor, bu karşılaşmayı da kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Konuk Vavacars Fatih Karagümrük'ün ise istikrarsız grafiği sürüyor. Andrea Pirlo'nun öğrencileri 11 maçta 12 puan toplayabildi.

Son olarak Galatasaray karşısında 2-0'lık bir mağlubiyet alan İstanbul ekibi, Antalya deplasmanında kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Fatih Karagümrük'ün, bu sezon oynadığı 5 deplasman mücadelesinde yalnızca 1 galibiyeti bulunuyor.

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Öte yandan, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'nda iki hafta önce otomobilin çarptığı scooterda hayatını kaybeden lise öğrencileri Ada Kayahan ve Mahmut Yağız Balcı'nın fotoğrafları ile "Sizi unutmayacağız" yazısı, maç öncesi stadın dijital ilan panosuna yansıtıldı.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 4. dakikada konuk ekip öne geçti. Diagne'nin ceza sahası sol çaprazdan pasında arka direk önünde topla buluşan Colley, kaleci Alperen Uysal'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.

9. dakikada Kouassi'nin ceza alanı içinden şutunda kaleci Alperen Uysal gole izin vermedi.

GOL - 19. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Colley'in ceza sahası sağ çaprazdan pas verdiği Diagne, iki oyuncudan sıyrılıp kaleci Alperen Uysal'ın sağından topu filelerle buluşturdu. 0-2.

23. dakikada Colley'in pasında ceza alanı dışında topla buluşan Jimmy Durmaz'ın sert şutunda, kaleci Alperen Uysal topu kurtardı.

33. dakikada Nakajima'nın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Larsson'un şutunda, kaleci Viviano iki hamlede topu kontrol etti.

GOL - 35. dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Wright, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Viviano'nun solundan ağlarla buluşturdu. 1-2.

GOL - 41. dakikada ev sahibi ekip skora eşitlik getirdi. Fernando'nun sol köşeden korner atışıyla ceza sahasına gönderdiği ortayı kesen Diagne, topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Güray Vural, sert ve düzgün vuruşla kaleci Viviano'nun solundan topu filelere gönderdi. 2-2.

GOL - 45+2. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fernando'nun sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Veysel Sarı, kafa vuruşuyla topu kaleci Viviano'nun solundan ağlarla buluşturdu. 3-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntlar geliyor..

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Çimen, Kamil Çetin.

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Kudryashov, Luyindama (Dk. 26 Ghacha), Veysel Sarı, Fernando, Ufuk Akyol, Nakajima, Haji Wright, Larsson.

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Caner Erkin, Baniya, Colley, Jimmy Durmaz, Magomed Ozdoev, Diagne, Shukurov, Kouassi.

Goller: Dk. 4 Colley, Dk. 19 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük) Dk. 35 Haji Wright, Dk. 41 Güray Vural, Dk. 45+2 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 30 Viviano (VavaCars Fatih Karagümrük)