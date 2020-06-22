Antalyaspor Çaykur Rizespor'u konuk ediyor
Süper Lig'in 28. hafta Fraport TAV Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
3. dakikada Sinan Gümüş Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 öne geçiren golü attı.
Ligde geride kalan 27 hafta sonunda topladığı 33 puanla 10. sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, son 9 müsabakasını kaybetmeyerek 5 galibiyet, 4 beraberlikle hanesine 19 puan yazdırdı.
8 maçlık galibiyet hasrerine Galatasaray maçıyla son veren Çaykur Rizespor ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak küme düşme hatından uzaklaşmayı planlıyor.
Geride kalan 27 haftada 8 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 28 puan toplayan Çaykur Rizespor, 15. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan ilk maçı Karadeniz ekibi 1-0 kazanmıştı.
Ligin 29. haftasında Fraport TAV Antalyaspor Gaziantep FK'ya konuk olacak, Çaykur Rizespor ise Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den dinleyebilir Maç Merkezi'nden de anlık takip edebilirsiniz.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - ANTALYASPOR ÖNE GEÇTİ 3. dakikada sol kanattan gelişen atakta Amilton'un ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Sinan Gümüş, gelişine yaptığı vuruşla ev sahibi ekibi 1-0 geçiren golü attı.
Stat: Antalya
Hakemler: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Asım Yusuf Öz
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Ersan, Podolski, Kudryashov, Fredy, Amilton, Sinan, Jahovic, Hakan, Veysel, Bünyamin
Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Vetrih, Diomande, Samudio, Tunay, Garmash, Skoda
Gol: Dk. 3 Sinan Gümüş (Fraport TAV Antalyaspor)
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