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Spor
TRT HABER/AA 26.11.2023 15:42

Antalyaspor Çaykur Rizespor'u ağırlıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 13. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Antalyaspor Çaykur Rizespor'u ağırlıyor

Corendon Airlines Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Turgut Doman yönetiyor.

Antalyaspor Çaykur Rizespor'u ağırlıyor

Ligde son hafta sahasında İstanbulspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 17 puan ve averaj ile 10. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Saric, Jehezkel, Safuri, Larsson, Buksa.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Shelvey, Benhur, Olawoyin, Zeqiri, Minchev

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Turgut Doman, Samet Çiçek, Murat Temel

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Antalyaspor Çaykur Rizespor Süper Lig
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