Antalyaspor Çaykur Rizespor'u ağırlıyor

Corendon Airlines Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Turgut Doman yönetiyor.
Ligde son hafta sahasında İstanbulspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 17 puan ve averaj ile 10. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Saric, Jehezkel, Safuri, Larsson, Buksa.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Shelvey, Benhur, Olawoyin, Zeqiri, Minchev
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Turgut Doman, Samet Çiçek, Murat Temel