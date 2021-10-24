Antalyaspor Başakşehir'i konuk ediyor
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
Antalya Stadı'nda saat 16.00'da oynanan müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olmasının ardından çıktığı ilk maçta Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir maçında galibiyet almayı hedefliyor.
Bu karşılaşma öncesinde 9 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor 16. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Medipol Başakşehir bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.
Haftaya 9 puanla 14. sırada giren turuncu-lacivertliler, elde edeceği zaferle alt sıralardan kurtulmayı amaçlıyor.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
17. dakikada ceza sahası yayı içinden Berkay Özcan'ın sert şutunda topu kaleci Boffin güçlükle çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
18. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
29. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına yükselen Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
GOL - 32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın ara pasında topa hareketlenen Berkay Özcan, kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
Müsabakanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Mehmet Kısal
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Kudriashov, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Fredy, Güray Vural, Doğukan Sinik, Amilton, Crivelli
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Okaka
Gol: Dk. 32 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)
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