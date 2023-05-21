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Spor
TRT HABER / AA 21.05.2023 18:50

Antalyaspor Başakşehir'i ağırlıyor

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

Antalyaspor Başakşehir'i ağırlıyor
[Fotograf: AA]

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00 başlayan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Antalyaspor, haftaya 32 maçta topladığı 37 puanla girdi. Güney ekibi, rakibini yenerek rahat bir nefes almayı amaçlıyor.

Ligde hedeflerinin uzağında kalan 52 puanlı Medipol Başakşehir ise Ziraat Türkiye Kupası'na odaklanmış durumda.

Turuncu lacivertliler, Antalya'da iyi bir sonuç alarak haftaya kupada MKE Ankaragücü ile oynayacağı yarı final rövanşına moralli çıkmak istiyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Antalyaspor Başakşehir'i ağırlıyor

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Fredy'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Ndao'nun pasında ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Larsson'un şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Meşin yuvarlağı bir kez daha önünde bulan Larsson'un şutunda top, üstten auta çıktı.

18. dakikada Fernando'nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşla kaleye gönderdiği şuta müdahale eden kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Cihan Aydın, Aleks Taşcıoğlu, Hakan Yemişken.

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak (Dk. 37 Emrecan Uzunhan), Cemali Sertel, Erdal Rakip, Fernando, Ndao, Fredy, Larsson, Wright.

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Leo Duarte, Ahmed Touba, Caner Erkin, Biglia, Adnan Januzaj, Berkay Özcan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 34 Serdar Gürler), Deniz Türüç, Keny.

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