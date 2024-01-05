Antalyaspor Alanyaspor'u ağırlıyor

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetiyor.
Antalyaspor ile Alanyaspor, Antalya derbisinde 21. kez birbirlerine rakip oldu.
İç sahada 3 galibiyet, 2 beraberlikle son 5 maçını kaybetmeyen Antalyaspor, Alanyaspor karşısında evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Antalyaspor, haftaya 24 puanla 8. sırada girdi.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 18. haftada Yılport Samsunspor'u 3-1 yenerek ligde üst üste üçüncü galibiyetine ulaşan Alanyaspor ise 20 puanla 12. sırada yer alıyor.
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Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Mehmet Kısal.
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzinski, Jehezkel, Saric, Bytyqi, Buksa.
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Novais, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca.