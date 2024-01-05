Antalyaspor Alanyaspor'u ağırlıyor

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetiyor.

Antalyaspor ile Alanyaspor, Antalya derbisinde 21. kez birbirlerine rakip oldu.

Antalyaspor'un, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçı olma özelliğini taşıyan derbide eksik oyuncusu bulunmuyor.

İç sahada 3 galibiyet, 2 beraberlikle son 5 maçını kaybetmeyen Antalyaspor, Alanyaspor karşısında evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Antalyaspor, haftaya 24 puanla 8. sırada girdi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 18. haftada Yılport Samsunspor'u 3-1 yenerek ligde üst üste üçüncü galibiyetine ulaşan Alanyaspor ise 20 puanla 12. sırada yer alıyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Mehmet Kısal.

Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzinski, Jehezkel, Saric, Bytyqi, Buksa.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Novais, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca.