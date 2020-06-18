Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması saat 20.45'te başlayacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda seyircisiz oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Antalya derbisinde 12. randevuya hazırlanan Akdeniz temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor'un, kupa ve lig maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı 5 maçlık üstünlüğü bulunuyor.

Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 4 galibiyeti bulunuyor. Antalya takımları, iki maçta ise yenişemedi.

Alanyaspor 1-0'lık skor avantajıyla sahaya çıkacak

İlk maçı 1-0 kazanan Alanyaspor, elde ettiği skor avantajını koruyup, rakibini kupa dışına itmek istiyor.

Kupa tarihinde ilk defa yarı finale yükselen Alanyaspor'un finale çıkması durumunda, ilk finalist Trabzonspor ile Süper Lig'de 22 Haziran Pazartesi günü 28. hafta mücadelesinde Alanya'da karşılaşacak.

Antalyaspor ise daha önce Türkiye Kupası'nda 1999-2000 sezonunda finale çıkma başarısını göstermiş, rakibi Galatasaray'a 5-3 yenilmişti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, İlker Takpak

Ayremiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Salih Uçan, Ceyhun Gülselam, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse.

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Podolski, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Jahovic, Hakan, Veysel.