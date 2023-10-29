Ankaragücü Samsunspor'u konuk ediyor

Başkent Ankara'da Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Cihan Aydın yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

19 Mayıs 1919'da Samsun'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet'i başkent Ankara'da ilan etti. Milli mücadelenin en önemli iki şehri olan Ankara ve Samsun'un futbol takımları, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı gün birlikte sahaya çıkacak.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'yla 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi alan MKE Ankaragücü, geride kalan 9 haftada 9 puan alabildi.

Ligde galibiyeti olmayan tek takım konumunda bulunan Yılport Samsunspor ise yeni teknik direktörü Markus Gisdol yönetiminde geçen hafta RAMS Başakşehir'le 0-0 berabere kaldı. Ligde 8 maça çıkan ve sadece 2 puanı bulunan Samsun ekibi, son sırada yer alıyor.

Yaklaşık 12 yıl sonra Süper Lig'de karşılaşacaklar

MKE Ankaragücü ile Samsunspor, Süper Lig'de birbirlerine yaklaşık 12 yıl sonra rakip olacak.

İki takım son olarak Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda karşılaşmıştı. 18 Şubat 2012'de oynanan son Süper Lig maçını Ankara'da Samsunspor 3-0 kazanmıştı. İki ekip de o sezon sonunda Süper Lig'den küme düşmüştü.

MKE Ankaragücü, Samsunspor'u Süper Lig'de son olarak 2003'te mağlup etti. Rakibini 16 Ağustos 2003'te oynanan Süper Lig maçında 4-2 yenen sarı-lacivertliler, daha sonra en üst ligde oynanan 7 maçın 4'ünü kaybetti, 3 maç ise beraberlikle sona erdi.

Ligde ertelenen İstanbulspor maçı dışında oynadığı 8 maçta 6 mağlubiyet, 2 de beraberlik alan Samsun ekibi, 2 puanla son sırada bulunuyor. Ligde galibiyeti bulunmayan Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü karşısında sahaya ilk 3 puanını almak için çıkacak.

Kırmızı-beyazlı takımda bu mücadele öncesinde tek eksik, sakatlığı süren Taylan Antalyalı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Rodrigues’in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Moreira, Rodrigues, Sowe

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Soner Gönül, Benasser, Tait, Justesen, Ercan Kara, Emre Kılınç, Moundilmadji

Stat: Eryaman Stadı

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Özgür Ertem