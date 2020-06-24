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Ankaragücü İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı
[Fotoğraf: AA]
Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü, İbrahim Üzülmez ile sezon sonu opsiyonlu 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı.
Süper Lig'de son sırada bulunan sarı-lacivertli takım, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırmıştı. İbrahim Üzülmez ise son olarak TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da görev yapmıştı.
Etiketler: son dakika İbrahim Üzülmez AnkaragücüSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 22:08
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