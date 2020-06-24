Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Ankaragücü İbrahim Üzülmez ile anlaştı
[Fotoğraf: AA]
Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü, İbrahim Üzülmez ile sezon sonu opsiyonlu 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.
TRT Spor'da yayınlanan "Spor Merkezi" propramına telefonla başlanan MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "İbrahim hocamızla presipte anlaştık. Henüz imzaları atmadık ancak bir çok konuda hocamızla mutabıkız. Şu anda kendisi tesislerime gelmek üzere. Büyük olasılıkla bügün sözleşmeyi imzalarız." dedi.
Süper Lig'de son sırada bulunan sarı-lacivertli takım, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırmıştı. İbrahim Üzülmez ise son olarak TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da görev yapmıştı.
Etiketler: son dakika İbrahim Üzülmez AnkaragücüSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 18:59
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