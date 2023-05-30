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Spor
TRT HABER / AA 30.05.2023 19:26

Ankara'da şampiyonluk maçı

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Ankara'da şampiyonluk maçı

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan MKE Ankaragücü Galatasaray karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler 39 puanla, düşme hattının 5 puan üstünde 12. sırada bulunuyor.

MKE Ankaragücü Galatasaray'ı yenerse, İstanbulspor'un Adana Demirspor'a ya da Bitexen Giresunspor'un Trabzonspor'a puan kaybetmesi durumunda kümede kalmayı garantileyecek.

Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım, ikinci sırada bulunan şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor.

Galatasaray, MKE Ankaragücü ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Ankara'da şampiyonluk maçı

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