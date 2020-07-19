Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da kritik maç
[Grafik: TRT HABER]
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacak.
Ligin 32. haftasında iç sahada Galatasaray'ı 1-0 yenerek ligde kalma umudunu koruyan başkent ekibi, ligde 29 puanla 18. sırada yer alıyor.
Antalyaspor ise 41 puanla 9. sırada bulunuyor.
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona ermişti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Muhtemel 11'ler
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Michalak, Faty, Lukasik, Lobjanidze, Scarione, Rivas.
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Amilton, Doğukan, Ufuk, Nazım, Yekta, Jahovic.
Etiketler: süper lig MKE Ankaragücü Fraport TAV AntalyasporSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 15:12
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