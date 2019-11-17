EURO 2020’yi garantileyen A Milli Takım elemelerdeki son maçına çıktı. 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu son maçında Andorra ile karşılaşacak olan millilerin bu zorlu mücadelesi saat 22.45'te TRT1 ekranlarında başladı.

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Türkiye 2. sırada

Ulusal Stadyum'da oynanacak Andorra-Türkiye karşılaşmasını, Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

578. maçına çıkacak A Milli Takım, Andorra ile oynadığı 3 karşılaşmada da sahadan galip ayrıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takım H Grubu'nda 20 puanla 2'nci sırada bulunuyor. Andorra ise 4 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

Hedefimiz bu akşam da Andorra’yı yenmek ve Arnavutluk'tan gelecek güzel bir haberle de lider olarak finallerin yolunu tutmak olacak.

A Milli Takımımızda Ahmet Kutucu, Ozan Kabak ve Uğurcan Çakır ilk kez milli formayı giyecek.

Maçtan notlar

Maçın 18. dakikasında Türkiye 1-0 öne geçti. Ay yıldızlı takım 21. dakikada 2. golü atarak 2-0 öne geçti.

Andorra-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ulusal Stadyum

Hakemler: Ivan Kurizliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)

Andorra: Gomes, Cristian Martinez, Vales, Rebes, Ildefons Lima, Clemente, Alaez, San Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera

Türkiye: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Ahmed Kutucu, Enes Ünal

Kaynak: TRT SPOR