Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 23:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes Valencia Basket'e konuk oluyor
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak.
La Fonteta Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başladı.
İlk çeyrek sonucu: Valencia Basket 19-23 Anadolu Efes
İlk yarı sonucu: Valencia Basket 40-38 Anadolu Efes
Ligdeki 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi alan Anadolu Efes 7. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlı gibi 7 galibiyet alan ve 5 kez yenilen Valencia Basket ise 8. sırada yer alıyor.
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