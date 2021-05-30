Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes şampiyonluk için parkede
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Anadolu Efes, THY Euroleague Final Four organizasyonunun şampiyonluk maçında Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Lanxess Arena'da oynanan final karşılaşması, beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanıyor.
Final Four'un ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 deviren Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşmak için Barcelona karşısında.
Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde Fenerbahçe’nin ardından EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.
Efes kazanırsa Ergin Ataman, Euroleague şampiyonluğu yaşayan ilk Türk antrenör unvanını alacak.
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