Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes Olympiakos'u konuk edecek
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. hafta maçında 17 Kasım Çarşamba günü Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20.30'da başlayacak.
Avrupa Ligi'nde çıktığı 9 maçtan 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 12. sırada yer alıyor.
Olympiakos ise 6 galibiyet ve 3 yenilgiyle ligde 4. sırada bulunuyor.
Etiketler: Anadolu Efes Basketbol
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