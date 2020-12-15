Megasport Arena’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 20:00’de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Lacivert-beyazlı takım, 1979-1980 yılından itibaren mücadele ettiği Avrupa arenasında 700. resmi müsabaka heyecanını yaşayacak.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en tecrübeli takımı Anadolu Efes, bu kulvarda ilk maçını İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla yaptı.

Avrupa arenasında 100. karşılaşmasını Hırvatistan temsilcisi Cibona Zagreb ile oynayan lacivert-beyazlılar, 200. müsabakasında ise İspanya ekibi Caja San Fernando ile mücadele etti.

Anadolu Efes, 300. maçını Almanya'nın ALBA Berlin, 400. mücadelesini İtalya'nın Armani Jeans Milano, 500. karşılaşmasını Yunanistan'ın Panathinaikos ve 600. müsabakasını ise Litvanya'nın Zalgiris takımıyla yaptı.

Anadolu Efes, kilometre taşı müsabakalarında 1 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Yüzde 56,5 galibiyet oranı

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında çıktığı maçların yüzde 56,5'ini kazandı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da Kupa 1, Kupa 2 ve Kupa 3 organizasyonlarında 699 müsabakaya çıktı.

Bu maçların 395'ini kazanan Anadolu Efes, yüzde 56,5'lik galibiyet oranı yakaladı. Lacivert-beyazlılar, 304 karşılaşmada ise sahadan yenik ayrıldı.

Kupa 1: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Suprolig, Avrupa Ligi

Kupa 2: Avrupa Kupa Galipleri Kupası, Avrupa Kulüpler Kupası, Avrupa Kupası, Saporta Kupası

Kupa 3: Koraç Kupası

Avrupa Ligi'nde 452. maç

Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında Avrupa Ligi'nde 452. müsabakasına çıkacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 451 karşılaşmada 238 galibiyet elde etti, 213 kez ise salondan mağlup ayrıldı.