Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başladı.

İlk çeyrek sonucu: Anadolu Efes 13-19 ASVEL

İlk yarı sonucu: Anadolu Efes 33-27 ASVEL

İki takım arasında 23 Ekim'de oynanması gereken karşılaşma, ASVEL'deki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ndeki 11 maçta 6 galibiyet ve 5 yenilgi aldı. ASVEL ise 10 karşılaşmada 3 kez kazanırken, 7 maçtan mağlup ayrıldı.