Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes ASVEL'i ağırlıyor
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 5. hafta erteleme maçında Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk ediyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başladı.
İlk çeyrek sonucu: Anadolu Efes 13-19 ASVEL
İlk yarı sonucu: Anadolu Efes 33-27 ASVEL
İki takım arasında 23 Ekim'de oynanması gereken karşılaşma, ASVEL'deki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ndeki 11 maçta 6 galibiyet ve 5 yenilgi aldı. ASVEL ise 10 karşılaşmada 3 kez kazanırken, 7 maçtan mağlup ayrıldı.
Etiketler: Basketbol
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