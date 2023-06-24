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Spor
AA 24.06.2023 14:08

Anadolu Efes ABD'li pivot Tyrique Jones'u transfer etti

Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Tyrique Jones'u kadrosuna kattı.

Anadolu Efes ABD'li pivot Tyrique Jones'u transfer etti

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Türk Telekom'da forma giyen 26 yaşındaki pivot ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tyrique Jones, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 34 maçta 13,9 sayı ve 8,7 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Jones, Türk Telekom'un final oynadığı 7Days Avrupa Kupası'nda ise çıktığı 20 müsabakada 12,7 sayı ve 8 ribauntluk performans sergiledi.


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