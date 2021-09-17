Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 10:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Ampute Milli Takımı yarı final için İrlanda karşısında
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde, bugün İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Milliler, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda yarı finale kalmak için İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
Garbarnia Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak maç TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
D Grubu'nda ilk maçında Gürcistan'ı 10-0, ikinci maçında da İtalya'yı 11-0 mağlup eden Milliler, bugün kazanması halinde yarın yarı final maçına çıkacak.
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