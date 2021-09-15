Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 16:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / TRT SPOR
Ampute Milli Takımı İtalya karşısında
Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçına İtalya ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanıyor.
Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası heyecanı sürüyor. Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen şampiyonada 14 ülke mücadele ediyor.
D Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 10-0 yenen milliler, ikinci sınavına çıktı. Ay Yıldızlı ekibimiz, grubundaki ikinci maçında İtalya ile karşılaşıyor.
2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran Ampute Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası'nda da ikinci olma başarısı göstermişti.
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