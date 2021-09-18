Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ampute Milli Takımı final için sahada
Ampute Milli Takımı final için sahaya çıkacak. 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden milliler, yarı final maçında Rusya ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele saat 18.30'da TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.
D grubunu lider tamamlayan ay-yıldızlılar, çeyrek finalde İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaştı. Rakibini 4-0 yenen milliler adını yarı finale yazdırdı.
Osman Çakmak yönetimindeki Ampute Milli Futbol Takımı, grup etabında Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0 yenmişti. İrlanda karşısında alınan galibiyetle ampute milliler, 3 maçta 25 gol atarken, gol yemeden yarı finale çıktı.
Turnuvanın son şampiyonu Türkiye, yarı finalde Rusya ile karşılaşacak. Mücadele saat 18.30'dan itibaren TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
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