Haber Giriş: 19 Eylül 2021 Pazar 20:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ampute Futbol Milli Takımımız şampiyonluk için sahada
Ampute Futbol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya ile karşılaşıyor.
Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Milli Takımımız, bir kez daha tarih yazıyor.
Şampiyonanın yarı finalinde Rusya'yı 1-0 geriden gelerek 5-2 yenen Ay-yıldızlı ekibimiz, adını finale yazdırdı.
Millilerimiz, finalde İspanya ile karşılaşıyor.
Oynadığı 4 maçı da kazanan ve toplam 30 gol kaydeden Ampute Milli Takımımız, kalesinde sadece 2 gol gördü.
Türkiye - İspanya final maçı, TRT 1 ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
Etiketler: İspanya
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