Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Milli Takımımız, bir kez daha tarih yazıyor.

Şampiyonanın yarı finalinde Rusya'yı 1-0 geriden gelerek 5-2 yenen Ay-yıldızlı ekibimiz, adını finale yazdırdı.

Millilerimiz, finalde İspanya ile karşılaşıyor.

Oynadığı 4 maçı da kazanan ve toplam 30 gol kaydeden Ampute Milli Takımımız, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Türkiye - İspanya final maçı, TRT 1 ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanıyor.