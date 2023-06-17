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Spor
AA 17.06.2023 19:31

Ampute Futbol Milli Takımı İspanya'yı 4-0 yendi

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Uluslar A Ligi'nde ikinci maçında İspanya'yı 4-0 mağlup etti.

Ampute Futbol Milli Takımı İspanya'yı 4-0 yendi
[Fotograf: AA]

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Krakow kentinde düzenlenen Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde ikinci maçlar sona erdi.

Teknik Direktör İsmail Temiz yönetimindeki Ampute Futbol A Milli Takımı, ikinci maçında İspanya'yı Alican Kuruyamaç, Savaş Kaya, Muhammet Yeğen ve Fatih Şentürk'ün golleriyle 4-0 yendi.

Türkiye ilk maçında İngiltere'ye 1-0 yenilmişti.

Uluslar A Ligi'nde 6 puanla İngiltere lider, ikinci Polonya ile üçüncü sırada yer alan Türkiye'nin 3'er puanı bulunuyor. İspanya ise henüz puan alamadı. .

Türkiye, 18 Haziran Pazar günü son maçında ev sahibi Polonya ile oynayacak.

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Ampute Milli Futbol Takımı İspanya Milli Sporcular Polonya
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