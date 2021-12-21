Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altay'ın rakibi lider Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Altay ile Trabzonspor, bugün İzmir'de karşılaşacak.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Ali Şansalan görev alacak.
Süper Lig'de 10 haftadır galip gelemeyen Altay, son 10 maçta 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.
Haftaya 18 puanla 16. sırada giren siyah-beyazlı ekip, düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un 2 puan önünde yer alıyor.
Ligde 17 hafta sonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 42 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alan bordo-mavililer, zorlu deplasmandan kayıpsız dönerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Altay Süper Lig Trabzonspor
Son Haberler
- 11:39
- 11:34
- 11:20
- 11:33
- 11:20
Sıradaki Haber
Başakşehir Giresunspor ile karşılaşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz