Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek.

En son 2002-2003'te yer aldığı Süper Lig'e veda ettikten sonra TFF 3. Lig'e kadar gerileyen Altay, 2018-2019 sezonunda döndüğü TFF 1. Lig'de geçen sezon play-off finalinde diğer İzmir temsilcisi Altınordu'yu yenerek tekrar Süper Lig vizesi aldı.

Ligde 18 yıl sonra tekrar mücadele edecek Altay, 42. kez yer alacağı ligde şimdiye kadar çıktığı 1326 karşılaşmada sahadan 413 galibiyet, 413 beraberlik ve 500 yenilgiyle ayrıldı. Bu müsabakalarda 1415 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 1610 gol gördü.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kocaelispor ve Kasımpaşa'yı Süper Lig'de çalıştıran Mustafa Denizli, formasını giydiği Altay ile da bu deneyimi yaşayacak.

Konuk Kayserispor, Yalçın Koşukavak yönetiminde İzmir deplasmanından kazanarak dönmeyi planlıyor.