Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

Mustafa Denizli yönetiminde sezona iyi başlayan Altay, son haftalardaki düşüşüyle dikkat çekiyor. Ligde oynadığı son 3 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan İzmir ekibi, 15 puan ile 9'uncu sırada bulunuyor.

Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak iki ekip, en son 2004-2005 sezonunda TFF 1. Lig'de birbirlerine rakip olmuştu.

Bu sezon beklenen oyununu bir türlü sergileyemeyen Demir Grup Sivasspor, Altay maçına oldukça iddialı hazırlandı. Kazanıp tehlike bölgesinden uzaklaşmak isteyen Sivas ekibi, istikrarsız görüntüsüyle dikkat çekiyor..

Son 5 maçında sahadan 2 galibiyet, 2 beraberlik, bir de mağlubiyetle ayrılan kırmızı beyazlılar, 11 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Ceyhun Gülselam'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ahmed Rayan'ın şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu iki hamlede kontrol etti.

14. dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Kappel'in şutunda, top üstten auta gitti.

17. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin yaptığı ortada kaleci Lis'le karşı karşıya kalan Kayode'nin şutunda kaleciden dönen top Yatabare'nin önüne geldi. Bu oyuncunun şutunda Kayode'nin yüzünden dönen meşin yuvarlakla buluşan Fajr'ın vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

GOL - 38. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Gradel'in yaptığı ortada topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1.

GOL - 44. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Altaylı oyuncular, yaptığı baskıyla topu kazandı. Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Bamba'nın vuruşunda, top ağlarla buluştu. 1-1.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar, Bahtiyar Birinci, Ata Yıldırım

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, İbrahim Öztürk, Björkander, Kappel, Poko, Ceyhun Gülselam, Bamba, Pinares, Ahmed Rayan

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Kayode, Gradel, Yatabare

Goller: Dk. 38 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Bamba (Altay)