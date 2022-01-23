Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Ligde son galibiyetini 7. haftada Beşiktaş karşısında alan Altay, daha sonra çıktığı 15 müsabakada 3 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.

İttifak Holding Konyaspor, İzmir deplasmanından kayıpsız dönerek yeni bir yenilmezlik serisi yakalamak istiyor. Zirve mücadelesi veren Konyaspor'un bir maçı eksik 42 puanı var.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...