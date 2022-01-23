Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 15:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Altay Konyaspor'u ağırlıyor
Spor Toto Süper Lig'de 15 haftadır galip gelemeyen Altay, 23. hafta mücadelesinde bugün İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.
Ligde son galibiyetini 7. haftada Beşiktaş karşısında alan Altay, daha sonra çıktığı 15 müsabakada 3 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.
İttifak Holding Konyaspor, İzmir deplasmanından kayıpsız dönerek yeni bir yenilmezlik serisi yakalamak istiyor. Zirve mücadelesi veren Konyaspor'un bir maçı eksik 42 puanı var.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
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