Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

Ligde 33 puan ve averajla 17. sırada bulunan Altay, Gaziantep FK'nin Yukatel Kayserispor'la berabere kalmasının ardından lige veda etti.

GZT Giresunspor, 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda topladığı 43 puanla 15. sırada yer alıyor.

Geçen hafta Adana Demirspor'u 2-0 yenerek ligde kalmayı garantileyen GZT Giresunspor, Altay maçını da kazanmayı hedefliyor.

Altay, sezonun ilk yarısında konuk olduğu rakibine 3-1 mağlup olmuştu.

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İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kappel'in şutunda kaleciden dönen topu Ahmed Rayan tamamlamak istedi, araya giren savunma oyuncuları pozisyonu uzaklaştırdı.

GOL - 28. dakikada GZT Giresunspor, VAR incelemesinin ardından öne geçti. Sağ kanattan Diabate'nin yaptığı ortada ceza sahasındaki Muhammed'in kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top, kaleci Cihan'dan döndü.

Topla buluşan Flavio'nun aktardığı meşin yuvarlağa dokunan kale önündeki Umut Nayir'in vuruşunda, kaleci Cihan bir kez daha topa müdahale etti. Oyunu devam ettiren hakem Cüneyt Çakır, daha sonra VAR'ın meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiğini tespit etmesi üzerine gol kararı verdi. 0-1

36. dakikada sol kanattan Rodriguez'in verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Ahmed Rayan'ın attığı şutta direğe de çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

İlk 45 dakikalık bölüm, GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Altay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, Björkander, Thiam, Kazımcan Karataş, Zeki Yıldırım, Poko, Thaciano, Kappel, Rodriguez, Ahmed Rayan

GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Alexis Perez, Sergen Piçinciol, Emre Taşdemir, Muhammed Gümüşkaya, Traore, Flavio, Diabate, Chiquinho, Umut Nayir

Gol: Dk. 28 Umut Nayir (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Alexis Perez, Dk. 21 Emre Taşdemir (GZT Giresunspor)