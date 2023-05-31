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Spor
İHA 31.05.2023 11:56

Altay golcüsü Marco Paixao'nun gollerine ve galibiyete hasret kaldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın bu sezon ligde attığı 45 golün 21’ini Marco Paixao kaydetti. İzmir temsilcisi, ligde Paixao'nun skor üretemediği hiçbir müsabakada galibiyete ulaşamadı.

Altay golcüsü Marco Paixao'nun gollerine ve galibiyete hasret kaldı
[Fotograf: İHA]

Altay forması giyen Marco Paixao, Spor Toto 1. Lig'de bu sezon kaydettiği gollerle takımının kümede kalmasına büyük katkı verdi. Portekizli futbolcu, bu sezon ligde 34 maça çıkarken, 21 gol buldu.

Paixao'nun fileleri havalandırdığı karşılaşmalarda İzmir temsilcisi 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 35 puan topladı. Siyah-beyazlılar, 38 yaşındaki oyuncunun gol atamadığı mücadelelerde ise 3 puana ulaşamadı.

Paixao atınca Altay da kazandı

Paixao; Bodrumspor'a 1, Sakaryaspor'a 2, Altınordu'ya 1, Gençlerbirliği'ne 1, Boluspor'a 1, Eyüpspor'a 1, Erzurumspor FK'ya iki maçta 3, Denizlispor'a 1 ve Tuzlaspor'a karşı da 2 gole imza attı ve takımının 3 puan almasında büyük rol oynadı

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