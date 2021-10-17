Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 15:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Altay Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor
Süper Lig'in 9. haftasında Altay ile VavaCars Fatih Karagümrük, İzmir'de karşılaşıyot.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.
Ligde geride kalan 8 maçta 5 galibiyet ve 3 yenilgi alan Altay, 9. haftaya 15 puanla 5. sırada girdi.
Süper Lig'de en son 1962-1963 sezonunda karşılaşan iki takımdan Altay, geride kalan 8 Süper Lig maçında rakibine karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde VavaCars Fatih Karagümrük, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı.
Etiketler: Altay Fatih Karagümrük Süper Lig
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