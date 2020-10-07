Almanya-Türkiye maçı TRT ekranlarında
Süper Lig heyecanı, yerini 'milli coşkuya' bırakıyor. Şenol Güneş yönetimindeki Ay-yıldızlılar, deplasmanda Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Bu keyifli mücadele TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.
Şenol Güneş yönetimindeki Ay yıldızlılar, TRT ekranlarında yayınlanacak 3 önemli maça çıkacak.
A Milli Futbol Takımımız, bu akşam deplasmanda Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. 21.45'te başlayacak müsabaka, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Uluslar Ligi kaldığı yerden
UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak Rusya maçı, 11 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den futbolseverlerle buluşacak.
Ay-yıldızlılar, 14 Ekim'de ise Sırbistan ile karşılaşacak.
Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, 21.45'te başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Aday kadro
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)
Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)